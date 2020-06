Festa della Repubblica Digitale, Orvieto partecipa alla maratona online - Tuttoggi

In questo anno di celebrazioni rivoluzionate dall’emergenza Covig, la città della Rupe, ha deciso di festeggiare in modo sicuro la commemorazione aderendo alla “Festa della Repubblica Digitale”

La realizzazione è possibile grazie alla rete dei DigiPASS dell’Umbria sulle linee di azione del Manifesto di Repubblica Digitale, che prevede iniziative ed attività di inclusione e solidarietà finalizzate all’alfabetizzazione digitale di base (sia in ambito scolastico che di istruzione agli adulti) e, più in generale, al superamento del divario digitale culturale, allo sviluppo di competenze digitali, all’educazione alle tecnologie emergenti e in generale alla diffusione della cultura digitale.

La diretta da Orvieto

Il 2 giugno a partire dalle 14:00 da Orvieto si parlerà dunque in diretta streaming dal canale YouTube DigiPASS Umbria, con Giuseppe De Ninno, docente di fisica e matematica presso il Liceo Majorana di Orvieto, dove è Animatore Digitale e ricopre la funzione strumentale per la Promozione e supporto dell’uso delle tecnologie per la didattica, campo in cui è anche attivo come formatore e con Lorella Monichini, Dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Mazzini” di Magione e consigliere di amministrazione della Fondazione Centro Studi Città di Orvieto.

Il tema del webinar sarà il software libero, liberi saperi per l’accesso e la condivisione delle informazioni e le competenze digitali necessari ad rafforzare la consapevolezza dei cittadini rispetto agli strumenti offerti da internet e dal web.

Il programma delle altre città

La “maratona digitale” è iniziata alle ore 10:00 con la prima diretta del DigiPASS Assisi sull’introduzione alla festa della Repubblica Digitale, alle ore 11:00 sarà la volta del DigiPASS Città di Castello con un intervento sullo SPID, seguirà alle ore 12:00 il DigiPASS Media Valle del Tevere che si occuperà dell’app IO per i servizi pubblici, alle ore 13:00 si avrà il talk del DigiPASS di Foligno sull’app IO per le Pubbliche Amministrazioni, poi alle ore 14:00 ci sarà il DigiPASS di Orvieto con un webinar dal titolo “Cittadini digitali: libero software per liberi saperi – Libero software per liberi saperi”, alle ore 15:00 sarà la volta del DigiPASS di Narni con un intervento su PagoPA, alle ore 16:00 il DigiPASS di Gubbio si occuperà della ristrutturazione digitale e della partecipazione civica, alle ore 18:00 il DigiPASS di Perugia interverrà con il talk sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e infine il DigiPASS di Spoleto con un evento sul domicilio digitale per tutti.