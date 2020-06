Festa della Musica, torna a Todi domenica 21 giugno - Tuttoggi

Si apre la stagione concertistica a Todi con una festa, la Festa dei Musicisti. Un segnale importante: musicisti e cantanti tornano a riempire il cielo di note e parole, di festa e di voglia di vita. Settima edizione per Todi, la Festa della Musica riparte con artisti umbri, partenopei e argentini.

Domenica 21 giugno la musica in festa si espande in aria sulle note del jazz alle 18:00 con JAZZ SONGBOOK del duo tromba e chitarra Riccardo Catria (Todi) e Federico Sebastiani Ferri (Spoleto). Catria giovane trombettista, ha suonato a festival quali Umbria Jazz, Moon in June Festival, Bergamo Jazz, Alba Jazz, Fano Jazz, Festival dei Due Mondi di Spoleto. Sperimenta sonorità con i suoi progetti che combinano macchinari analogici e il suono della sua tromba. Sebastiani Ferri, giovane chitarrista, spazia dal pop al blues e jazz, ha suonato anche al Festival dei Due mondi di Spoleto e a Umbria Jazz.

Il 21 giugno è la festa della diversità degli stili e dei generi musicali, una giornata in cui le diverse musicalità si incontrano nell’aria. E se quindi dalla Terrazza di Piazza del Popolo si parla jazz, la Terrazza di Piazza Garibaldi si apre alle 18:00 al BAROCCO IN FESTA, festa con il duo Luca Venturi violino (Terni) e Ivo Scarponi violoncello (Spoleto). Venturi, perfezionatosi all’Accademia Chigiana e alla Musik Akademie di Basilea, è stato docente di violino al S. Cecilia, attualmente al Conservatorio di Teramo, oltre a esibirsi in numerosi concerti in Italia e all’estero. Diplomato al Conservatorio di Perugia e perfezionatosi presso l’Accademia Nazionale di S. Cecilia, svolge attività concertistica in Duo con il pianoforte, in Italia ed all’estero. Scarponi, fondatore insieme al padre Ciro, del Quintetto Scarponi, suona in Italia e all’estero, ha al suo attivo registrazioni radiofoniche (RAI, RSI) e discografiche (Ricordi), oltre a essere docente al Liceo Musicale di Rieti.



