Festa della Mattonata, torna la tradizione con il corteo storico e il Palio dell'Oca - Tuttoggi

Alle ore 16.30 torna anche il corteo storico, che partirà dalla sede sociale di Via del Mulino e, dopo aver percorso alcune delle vie più caratteristiche del rione e Corso Vittorio Emanuele, si fermerà in Piazza Matteotti, dov’è prevista l’esibizione del Gruppo Sbandieratori di Subbiano e la solenne investitura del “Cavaliere dell’Oca 2022”.

Alle 17.30 in Piazza Matteotti riecco il Palio dell’Oca, manifestazione popolare che la Società Rionale ha ripristinato nel lontano 1946 e tenuto in vita sino ai giorni nostri. Il Palio non è che una parodia popolare degli antichi tornei cavallereschi dei nobili, ai quali il popolo non poteva partecipare mentre l’oca è una versione “economica” del premio, che sostituiva la ricca damigella o il castello. La gara consiste nell’infilare un lungo palo di legno nel foro di un mastello pieno d’acqua, posto a circa 3 metri di altezza, al cui interno vi è un’oca finta, il tutto stando in piedi sopra un carretto tirato da due persone.

La Società Rionale Mattonata, fondata nel 1885, svolge numerose attività e iniziative di carattere culturale, ricreativo e sociale, con la primaria e costante finalità di salvaguardia, mantenimento e divulgazione delle più genuine tradizioni popolari della città, contribuendo, in tal modo, alla creazione di ulteriori opportunità per la rivitalizzazione del centro storico, lo sviluppo della convivenza civile, la tutela della memoria storica della comunità tifernate e della coscienza e del rispetto delle sue origini.