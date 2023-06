Festa del Rinascimento ad Acquasparta, il programma - Tuttoggi.info

Acquasparta, la Festa del Rinascimento entra nel vivo. Ecco il programma degli eventi tra cibo, vino e cultura

Prosegue la XXIV edizione de “La Festa del Rinascimento”, manifestazione volta a celebrare la grande stagione rinascimentale e la figura del duca Federico Cesi detto il Linceo, che continuerà ad animare la città di Acquasparta (Tr) con una nutrita serie di appuntamenti – ludici, culturali ed enogastronomici – che scandiranno il secondo weekend dell’evento, nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno.

Il programma della Festa del Rinascimento di Acquasparta

In particolare, da non perdere, l’attesa Giostra dei Tamburi Sonanti, in programma per venerdì 16 giugno alle ore 21.30. Una sfida tra i tamburini delle contrade del borgo – San Cristoforo, Porta Vecchia e Il Ghetto – arricchita dallo spettacolo degli sbandieratori di Sangemini. Sabato 17 giugno, i riflettori saranno invece puntati sull’inaugurazione dell’importante mostra “Il culto della Madonna della stella ad Acquasparta e le ritrovate Tavole Gnoli”, che sarà articolata in due distinti momenti: al mattino alle ore 10, presso la Sala del Trono del rinascimentale palazzo Cesi, si terrà la presentazione delle opere che rimarranno esposte al pubblico, nella Chiesa di San Francesco, fino al 25 giugno, mentre alle ore 17, nella splendida cornice della Chiesa di San Francesco, sede espositiva, è prevista l’apertura ufficiale al pubblico della mostra.

Le tavole Gnoli

L’evento, a cura della parrocchia dei Santi Stefano e Cecilia e dell’associazione culturale Links, consentirà ai visitatori di ammirare in anteprima gli antichi sportelli dipinti dell’altare della Madonna della Stella, oggetto di particolare venerazione ad Acquasparta, provenienti dal comune di Spoleto, che ne ha curato il recupero. Le due tavolette quattrocentesche, chiamate “tavole Gnoli” e contenenti la più antica veduta dipinta di Acquasparta, si ritroveranno, per la prima volta dopo secoli, riunite in uno stesso spazio espositivo e devozionale con la statua lignea duecentesca della Madonna della Stella, all’interno della cappella dove erano in origine conservate, nella chiesa di San Francesco.

All’inaugurazione della mostra, che si configura come occasione di arricchimento conoscitivo del vasto patrimonio culturale umbro, nel settore della pittura e della scultura lignea medievale, e come opportunità di rinnovamento di una delle più antiche tradizioni devozionali dell’Umbria, prenderanno parte i rappresentanti istituzionali della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi e dei comuni di Spoleto ed Acquasparta.

Degustazione di vini

Sempre nella giornata di sabato 17 giugno, alle ore 18.30 a palazzo Cesi, ci sarà spazio per i palati amanti del vino con l’evento degustazione a cura dell’A.I.S. Umbria (Associazione Italia Sommelier) “Nel bicchiere del Celivago”. L’iniziativa vedrà la partecipazione di Maurizio Dante Filippi, proclamato Miglior Sommeiler d’Italia nel 2016 e conosciuto simpaticamente, per la sua indole nomade, come il “sommelier in moto” che guiderà la degustazione di cinque vini: Alta Langa Rosé Brut Riserva Cascina Pastori Colombo 2018, Vermentino Colli di Luni ‘Etichetta Nera’ Lunae Bosoni 2022, Chianti Classico Le Masse di Lamole 2020, Etna Rosso Riserva ‘Vecchie Viti Monte Gorna’ Cantine Nicosia 2016 e Torcolato di Breganze Maculan 2020.

Escursione nei boschi

Nella giornata di domenica 18 giugno, oltre all’escursione guidata “In cammino tra castelli: fortezze, boschi, colline, fenomeni vulcanici”, percorso a piedi nei tipici paesaggi collinari umbri tra le dorsali dei Monti Martani e dei Monti Amerini, e a Mercatanzia, piccolo mercato rinascimentale, allestito in corso Lincei a cura della Pro Loco di Acquasparta, l’attenzione sarà puntata sull’incontro culturale del tardo pomeriggio, dal titolo “Le trame dell’Inquisizione nella vita umbra del XVII e XVIII secolo”.

Conferenza di Roberto Nini

La conferenza, in programma alle ore 18.00 nella Sala del Trono di palazzo Cesi, vedrà l’intervento di Roberto Nini, archeologo, speleologo e scrittore, tra gli scopritori della Narni Sotterranea, un complesso di ambienti comprendenti una chiesa del XII secolo, una cisterna romana, l’abside della chiesa di Santa Maria Maggiore, un tempo cattedrale di Narni, con uno splendido mosaico bizantino, e soprattutto la cosiddetta “cella”, uno spazio unico nel suo genere con pareti coperte da graffiti, testimonianza lasciata dagli imputati sottoposti agli interrogatori del Tribunale dell’Inquisizione, che avevano luogo in una grande sala adiacente. Ed è proprio dai graffiti ritrovati nella “cella” che Roberto Nini inizierà il suo racconto per coinvolgere i partecipanti nelle trame di mistero che avvolgono l’operare di istituzioni dell’epoca e l’Inquisizione in Umbria.

Gioco dell’oca per i bambini

Il secondo fine settimana de “La Festa del Rinascimento” si concluderà domenica 18 giugno alle ore 21.30 in piazza Federico Cesi con “Il Gioco dell’Oca dei Bambini”, riproposizione vivente del gioco da tavolo le cui origini, nella sua versione moderna, risalgono alla seconda metà del Cinquecento.