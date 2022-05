Fervono i preparativi a Vallo di Nera per la XVIII edizione di “Fior di Cacio” - Tuttoggi

Gli educational e le degustazioni delle produzioni casearie

Collateralmente alla mostra mercato per le “Vie del Cacio” di Vallo di Nera, molti saranno i momenti di educational e degustazione delle varie produzioni casearie, anche in abbinamento agli altri prodotti umbri; a partire da “La Formaggissima in 3P”,che si terrà sabato 4 giugno alle ore 16.00 e domenica 5 giugno sia la mattina che il pomeriggio, una “marcia di assaggi” che permette di visitare il borgo di Vallo di Nera percorrendo le tre tappe in cui assaggiare Prosciutto, Pane e Pecorino cotto; per passare a “I Mille matrimoni del formaggio” un educational multisensoriale a cura di Promocamera – Camera di Commercio dell’Umbria, che si terrà sabato 4 giugno alle ore 20.30 e domenica 5 giugno alle ore 12.00 e 19.00, guidato dai due esperti gastronomi Renzo Fantucci e Claudio Spallaccia, che condurranno i partecipanti alla scoperta di diverse tipologie di formaggi in abbinamento ai vini umbri delle cantine Ninni di Spoleto, Di Filippo di Cannara, Carini di Perugia e Lungarotti di Torgiano.

Nel pomeriggio di sabato 4 giugno alle ore 17.00 è prevista la visita sui sentieri della Transumanza fino a Meggiano, oltre alla visita guidata tra i pascoli che circondano il borgo di Meggiano, sarà possibile assistere alla preparazione della ricotta, con cui poi si farà una merenda, arricchita dagli altri prodotti tipici locali, accompagnati dalla fisarmonica di Jonathan Nicolai.

Per meglio approfondire la conoscenza delle diverse lavorazioni casearie, che danno ai formaggi sfumature di sapore ed odore differenti, i gastronomi Renzo Fantucci e Claudio Spallaccia terranno inoltre, nella serata di domenica 5 giugno alle ore 20.30 l’educational dal titolo “La parola all’affinatore” in cui illustreranno le possibili “affinature dei formaggi” che da freschi vengono stagionati ed affinati aromatizzandoli con erbe o spezie, immersi nelle vinacce, avvolti nella paglia in foglia, in luoghi che vanno dalle botti, alle grotte naturali e cantine e così via.



Da non perdere inoltre domenica 5 giugno: “La filatura con assaggio della mozzarella”, alle ore 11.00 a cura del Caseificio Trinei di Gualdo Tadino, durante la quale dalla cagliata verrà lavorata e filata la mozzarella, che sarà poi possibile assaggiare ed anche lo show cooking “Cacio e Pepe”che si terrà alle ore 13.00, durante il quale i “Cavalieri della Tavola Apparecchiata”, baldi cavalieri che girano in lungo e largo lo stivale alla scoperta e all’assaggio delle eccellenze enogastronomiche italiane dei migliori piccoli produttori, conoscitori dell’alchimia della cucina tradizionale, che a Vallo di Nera, prepareranno la vera pasta cacio e pepe della Valnerina, illustrandone i segreti della tipica ricetta e servendola in una forma di cacio prodotta dal Caseificio Virdis.

Appuntamenti per bambini

Nei due giorni di Fior di Cacio ci saranno anche degli appuntamenti dedicati ai più piccoli: sabato 4 giugno alle ore 16.00 la “Mungitura della Mucca Pomposina”, i bambini potranno mungere la riproduzione a misura reale, di una mucca, a seguire la caccia al tesoro per le vie del castello di Vallo di Nera “Alla ricerca del Mistico d’Oro”. Mentre per domenica 5 giugno alle ore 16.00 lo spettacolo teatrale “Mago per svago” di e con Simon Luca Barboni Mirco Bruzzesi, a cura di Fontemaggiore Teatro Stabile di Innovazione, che fa parte del progetto “Sorrisi Festival, spettacoli all’insegna della leggerezza” sostenuto dal MiC e della Regione Umbria. Mago per Svago si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. Un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi della storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, racconta di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. Uno spettacolo in cui la magia è condita di imprevisti ed errori, fino ad un epilogo che ribalta l’intera scena e commuove lo spettatore.

Inoltre sia sabato che domenica sia grandi che bambini potranno passeggiare a dorso degli asinelli a cura de La Mulattiera.

Appuntamenti con la musica

A fare da cornice ai tanti appuntamenti in programma sarà la musica, con stornelli, musica folk, danze e canti popolari. A partire dalla presentazione dell’ultima opera del prof. Pier Giuseppe Arcangeli, etnomusicologo e compositore, che si terrà sabato 4 giugno alle ore 11.00, dal titolo “Donna, voja e fronna: le tradizioni musicali e vocali dell’Appennino umbro”, una raccolta che è la rivisitazione di un viaggio etnomusicale iniziato negli anni cinquanta del Novecento, che unisce le musiche orali della tradizione contadina centro-appenninica, restituiti dalla voce di Lucilla Galeazzi ed i suoni dell’Umbria Ensemble di formazione classica. A seguire alle ore 18,30 di sabato 4 giugno ad esibirsi saranno i “Folk’on” trio composto da Dario De Nicola – fisarmonica, Martìn Jacob – violino e Mike Warren – chitarra, con la loro musica folk europea. Ad animare poi la giornata di domenica 5 giugno, alle ore 10.30, il gruppo folkloristico di Canto popolare di Giano dell’Umbria con i canti e le danze della tradizione contadina umbra; alle ore 14.30 per le vie del paese ci saranno Andrea e Damiano con il loro organetto, che si esibiranno in stornelli a braccio e nel tipico saltarello, mentre per chiudere la giornata, alle ore 19.00, ad esibirsi sarà il Duo Chitarra e Voce “Onde d’Arte” con il loro repertorio che spazio dalla musica lirica alle canzoni popolari.

Fior di Cacio sarà anche l’occasione per visitare due esposizioni: “Graffiti umbri: mostra tematica sui graffiti umbri medievali e moderni”, a cura di Pier Paolo Trevisi, che sarà allestita nella Loggia del chiostro dell’ex convento di santa Maria, un percorso alla scoperta dei luoghi umbri segnati dai graffiti medievali e moderni, opera di pellegrini e viandanti, scritture spontanee lungo i sentieri del pellegrinaggio che hanno segnato anche il territorio di Vallo di Nera; e nel chiostro del convento francescano la mostra fotografica sulla Ex- Ferrovia Spoleto-Norcia, oggi stupendo tracciato da percorrere a piedi o in bicicletta, a cura di Luigi Fasciglione.

Nei due giorni non mancheranno gli appuntamenti per gli appassionati di outdoor, sia sabato che domenica, sarà infatti possibile partecipare alle discese in rafting del Fiume Nera presso il Centro Rafting Nomad, inoltre domenica mattina sono in programma due passeggiate lungo il tracciato della Ex ferrovia Spoleto-Norcia e sul sentiero degli Eremiti, da Castel San Felice a Vallo di Nera.

La due giorni di Fior di Cacio si chiuderà domenica 5 giugno, come da tradizione, in Piazza Santa Maria, con “La maxi Ricotta di Fior di Cacio”. Una ricotta di 80 kg, arriverà a bordo di un Ape, scortata dai Cavalieri della Tavola Apparecchiata. La ricotta verrà preparata in una grande cesta di vimini intrecciata a mano – realizzata da Genesio Rosati cittadino della Fraz. di Paterno, borgo di canestrai, in cui i salici vengono da sempre intrecciati – per essere offerta fresca, a tutti i presenti.

Fior di Cacio è realizzato con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini PSR per l’Umbria 2014 – 2020 mis. 19.3 e con il patrocinio e la collaborazione di: Regione Umbria, Promocamera – Camera di Commercio dell’Umbria, Provincia di Perugia, Cedrav – Centro Documentazione Ricerca Antropologica In Valnerina, Onaf – Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio e le Pro Loco di Vallo di Nera e di Meggiano.

Per maggiori informazioni

www.fiordicacio.com

facebook @FiorDiCacio