 Ferragosto con la fontana sporcata dai vandali (e non solo) Video - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ferragosto con la fontana sporcata dai vandali (e non solo) Video

Carlo Ceraso

Ferragosto con la fontana sporcata dai vandali (e non solo) Video

Ferragosto con la fontana sporcata dai vandali (e non solo) Video e foto | Terra e detriti hanno intasato il pregevole monumento
Sab, 16/08/2025 - 09:27

Condividi su:

Non sono bastati tre giorni per far ripulire la splendida fontana di Piazza del Mercato che ancora ieri, Ferragosto, intasata di terra e detriti vari, si presentava ai turisti in una situazione a dir poco indegna di una città a vocazione turistica.

Come si ricorderà una decina di vandali, alle prime ore dell’alba di martedì, hanno dato vita all’ennesima incursione in Piazza del Mercato con lancio di frutta e verdura rubata ad un alimentari e almeno una pianta ornamentale divelta dal proprio vaso e messa appunto nella fontana.

C’è da dire che a tale scempio si è aggiunto, intorno alle 20 di giovedì 14 agosto, l’ulteriore bravata di alcuni adolescenti che pur in presenza dei genitori, molti dei quali spoletini, hanno strappato fiori e foglie dalle piante di un paio di esercizi commerciali gettandole nel vascone.

Assurdo che nessuno in Municipio abbia allertato l’ASe (o chi per questa) per far ripulire la pregiata fontana. A meno che non ci si sia accorti di nulla.

Ipotesi poco plausibile atteso che lo stesso assessore Federico Cesaretti proprio qui ha rilasciato martedì mattina una intervista al Tgr Rai sulla vicenda dei vandali, limitandosi a ricordare che la Polizia locale garantisce la massima collaborazione alle forze di polizia (e ci mancherebbe altro) e a sollecitare il Governo nazionale a rimpinguare gli organici dei Corpi armati presenti in città (come se la Polizia locale non avesse bisogno di rinforzi).

Cesaretti non ha comunque sentito di dichiarare nulla circa eventuali azioni da parte dell’amministrazione nei confronti dei vandali, sia in sede penale che civile, le cui gesta sono state riprese dalle telecamere della Polizia municipale.

Anche questa mattina (come attestano le foto che hanno inviato alla nostra redazione alcuni esercenti) la pregevole fontana, opera dell’architetto romano Costantino Fiaschetti che la terminò nel 1748, risulta ancora intasata con l’acqua scura per la terra.

© Riproduzione riservata

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Foligno

Nonna Iside sbarca in Texas con le sue ricette

Valnerina

A settembre il Parco nazionale dei monti Sibillini apre le porte ai volontari per la salvaguardia degli anfibi

Valnerina

Fulmine innesca incendio sul Coscerno. Altro rogo a Monteleone | Foto

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Roma-Neom: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultim'ora Italia

Lazio-Atromitos: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultim'ora Italia

Morto Tristan Rogers, leggenda di ‘General Hospital’: aveva 79 anni
Spoleto

Ferragosto con la fontana sporcata dai vandali (e non solo) Video

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!