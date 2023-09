Fermato dalla polizia, esibisce la denuncia contraffatta di smarrimento della patente: maxi multa

Al 53enne non era stata rinnovata la patente scaduta, dovrà pagare 5.100 euro

Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio in via Corcianese, gli agenti della polizia di Stato di Perugia hanno fermato un veicolo sospetto con a bordo un cittadino italiano, classe 1970.

Il 53enne, alla richiesta degli agenti della Squadra Volante di esibire la patente di guida, ha esibito una denuncia di smarrimento del documento che, fin da subito, ha insospettito i poliziotti per via di alcune difformità. Dalle ulteriori verifiche è emerso che il conducente era titolare di una patente di guida scaduta nel 2020 e successivamente revocata a seguito del mancato superamento dell’esame sull’idoneità tecnica.

Da un più attento controllo visivo del documento, i poliziotti hanno poi riscontrato che la denuncia di smarrimento era stata alterata rispetto all’originale attraverso la modifica della data di rilascio e di scadenza della patente.

Per questi motivi, terminati tutti gli accertamenti di rito, gli agenti hanno deferito l’uomo all’autorità giudiziaria per il reato di falso in atto pubblico.

Al 53enne è stata anche contestata la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada per guida senza patente perché mai conseguita, con contestuale sanzione pecuniaria di 5.100 euro ed il relativo fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.