Fermato con 46 dosi di Mdma e ketamina, arrestato 23enne a Foligno

A quel punto, gli agenti hanno accompagnato il 23enne presso il Commissariato di Foligno per ulteriori accertamenti. Al termine delle attività di rito, il giovane è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero, il giovane è stato poi trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato in attesa dell’udienza di convalida. Lo stupefacente e il denaro, invece, sono stati sottoposti a sequestro.

(foto di repertorio)