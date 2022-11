Fermati col bottino dopo un furto in abitazione: arrestati - Tuttoggi

Le indagini continuano per appurare se siano responsabili anche di altri colpi

Furto in abitazione a Bastia Umbra dopo aver forzato una finestra, qualcuno allerta le forze dell’ordine e i ladri vengono arrestati mentre tentano di svignarsela sulla Centrale Umbra. Si tratta di due cittadini di nazionalità albanese, incastrati – oltre che dal bottino nell’auto – anche da altro materiale nella loro abitazione. I due ladri sono ora “ospiti” del carcere di Capanne, e le indagini continuano per appurare se possano essere i responsabili di altri furti in abitazione compiuti nei mesi scorsi.



A operare i carabinieri del reparto operativo – nucleo investigativo di Perugia hanno arrestato i due per il reato di furto in abitazione in concorso. Secondo la ricostruzione dell’Arma, la segnalazione è arrivata nella serata di sabato, un furto in abitazione di Bastia Umbra commesso dopo aver forzato una finestra. Le ricerche immediatamente scattate hanno portato all’individuazione di un veicolo sospetto.

I Carabinieri hanno così monitorato l’auto, procedendo al suo controllo, in sicurezza, solamente una volta giunta a Perugia. La perquisizione veicolare e personale degli occupanti ha consentito di rinvenire la somma contante di 2750 €, 5 anelli, 4 paia di orecchini, 2 bracciali e 2 collane, 3 occhiali di valore oltre ad attrezzature verosimilmente usata per accedere all’interno delle abitazioni, come torce, pinze, dischi per frollino e scalda collo. Parte della refurtiva rinvenuta è stata riconosciuta dalle vittime, per il resto sono in corso accertamenti finalizzati a comprendere i legittimi proprietari.