Ferito con calci e pugni per una manovra azzardata, caccia ai 2 aggressori

Violenta aggressione a Spoleto, cinquantenne ferito con calci e pugni dopo una manovra azzardata in strada. Indagano i carabinieri

Momenti di follia all’alba di lunedì in via XXV Aprile a Spoleto. Con una persona finita in ospedale dopo essere stata aggredita da due persone con calci e pugni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Spoleto, alla base dell’aggressione ci potrebbe essere stata una lite per motivi stradali. L’auto condotta da un cinquantenne di origine straniera, infatti, avrebbe effettuato una manovra azzardata lungo la strada a senso unico. Un’altra auto si è dunque fermata, con i due occupanti che hanno iniziato ad insultare l’altro automobilista fino a prenderlo a calci e pugni. La violenta aggressione ha attirato l’attenzione degli abitanti della zona che si sono affacciati alle finestre ed hanno chiamato i soccorsi. A quel punto i due sono risaliti nella loro vettura scappando.