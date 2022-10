Ferentillo, storia e memoria: domenica convegno a San Pietro in Valle

"Gli eremiti della Valnerina" è il tema dell'importante convegno che si terrà all'abbazia di San Pietro in Valle di Ferentillo

Si chiama “Ferentillo, storia e memoria” l’iniziativa promossa dalla Pro loco di Ferentillo in collaborazione con il Comune e la Fondazione Carit per domenica 23 ottobre. In programma c’è un convegno, all’abbazia di San Pietro in Valle, dal titolo “Gli eremiti della Valnerina”.

Il programma prevede alle 10,30 i saluti istituzionali e l’apertura dei lavori. Quindi la dottoressa Dina Filipponi parlerà de “L’Abbazia di San Pietro in Valle e gli eremiti Lazzaro e Giovanni”. Alle 11, Filippo Filipponi tratterà il tema: “Ritualità apotropaica negli eremi della Valnerina”. Verrà proiettato il video del progetto “La ricostruzione del silenzio. Un percorso multimediale tra gli eremi della media e bassa Valnerina” di Lorenzo Bernardini e Michele Manuali.