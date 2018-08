Ferentillo, al via la XXV edizione de “Le Rocche Raccontano.. il Viaggio nei Secoli”

Come ogni anno ritorna la celebre Rievocazione Storica di Ferentillo “Le Rocche Raccontano.. il Viaggio nei Secoli – XXV ed.” , che dal 17 al 26 agosto riporterà indietro nel tempo gli abitanti e i visitatori del paese delle rocche.

Per 10 giorni Ferentillo si trasformerà in un vero e proprio set cinematografico, con scenografie particolarissime in ogni angolo del paese e con quasi 500 “costumanti” sparsi ovunque intenti a rievocare i fasti storici dell’antico Ducato di Ferentillo.

Ma quest’anno c’è una novità: in occasione del 25° anniversario, la rievocazione verrà quasi completamente rinnovata con ben 4 nuovi “Quadri Viventi” e la registrazione della voce narrante a cura di Davide Capone, figlio del grande Claudio (la famosissima voce di Superquark), già voce delle Rocche Raccontano dal 1992 ad oggi. Il visitatore verrà catapultato in un vero e proprio viaggio nel tempo, guidato dalla voce narrante, un viaggio di oltre 2.500 anni di storia ferentillese, rappresentata in 14 “Quadri Viventi” (miniscene teatrali), realizzate da quasi 500 “costumanti” che vestiranno i panni delle più svariate figure storiche che la storia ferentillese possa offrire. Il visitatore verrà proiettato in un “Viaggio nei secoli”, partendo dall’antica civiltà umbro-sabina dei Naharki fino alla Grande Guerra del 1915/18, passando per la fondazione longobarda ed eremitica dell’Abbazia di San Pietro in Valle, Papa Bonifacio VIII e gli eretici Catari di Ferento, il monachesimo femminile e il tesoro nascosto dei Templari, la nascita dello Status Ferentilli, la Santa Inquisizione e il rogo della strega, il brigantaggio della Valnerina, il miracolo della peste di San Sebastiano, le campagne napoleoniche e il passaggio di Giuseppe Garibaldi, le grandi fiere del XIX secolo, la festa della trebbiatura fino all’inaugurazione della Tramvia Terni-Ferentillo del 1909.

Per tutti 10 i giorni, le due rocche di Precetto e Matterella, che da secoli sovrastano il piccolo borgo umbro e difendono l’abbazia di San Pietro in Valle, faranno da sfondo anche ad una serie di eventi collaterali che completeranno così il ricco programma dell’evento.

La serata più attesa, soprattutto dai giovani, è senza dubbio la “Notte Bianca tra le Rocche” che si terrà sabato 18 agosto, giunta alla sesta edizione, da sempre in crescita di presenze per la sua eccezionale bellezza. Tutto il paese si riempirà di gruppi musicali, artisti di strada, punti ristoro con prodotti tipici locali, Street Food Trucker, Birra Artigianale, bancarelle di artigianato e Area Baby con Mega spazio Gonfiabili per i bambini di tutte le età. Nelle principali piazze e vie (Largo Furio Miselli, Piazza G.Garibaldi, Via della Vittoria e Via Emilia) si alterneranno concerti di ogni genere, dal Rock’n Roll anni 50, il Reaggae , il Jazz, lo Swing, il Latino-Americano e la Musica Italiana d’Autore fino ai canti Folk dei Cantori della Valnerina.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre aperta la Taverna delle Rocche, dove si potranno degustare i migliori prodotti tipici della Valnerina come il tartufo, la pasta fatta a mano, l’olio EVO, l’agrumato alla Melangola, la birra artigianale, il vino della Valnerina e da quest’anno anche delle ricette gustosissime grazie alla collaborazione con alcuni ristoratori locali.

Nei restanti giorni concerti di musica classica con l’Hermans Festival e la Banda “Furio Miselli”, conferenze sul Brigantaggio e la Valnerina, presentazioni di libri sull’Umbria Nascosta, visite guidate ai tesori ferentillesi, Mostre di pittura, la Mostra Fotografica “I Colori della Valnerina” del Progetto “Restart – We Are Valnerina”, cene di beneficenza e tanto altro ancora.

Una manifestazione davvero unica nel suo genere che raccoglie centinania di volontari provenienti non solo da Ferentillo ma anche dai paesi e dalle città vicine come Terni, Spoleto, Scheggino, Arrone, Montefranco, Piediluco e Polino.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Ferentillo con il patrocinio del Comune di Ferentillo, Regione Umbria, Provincia di Terni e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia “Unpli”.

IL PROGRAMMA COMPLETO – RR18 – XXV Ed.

TUTTI I GIORNI:

Ore 17:00 – Piazzale Palestra Comunale

Apertura Area Baby (Spazio Gonfiabili per Bambini)

Ore 17:00 – Galleria d’Arte Via della Vittoria

Mostra di pittura “A Ferentillo la Porta della Valnerina”

Personale di Arte Figurativa Antologica.

Espone Franco Abbati

Ore 17:00 – Sala Teatro Scuola di Ferentillo

Mostra Fotografica “I Colori della Valnerina”

a cura di “Restart – We Are Valnerina”

Ore 19:30 – Taverna delle Rocche

Apertura “Taverna delle Rocche”

con specialità e proodotti tipici della Valnerina.

_________________________________________________

VENERDI 17 AGOSTO

…Ferentillo è… Anniversario…

Ore 21:15 – Largo Furio Miselli

1868 – 2018: 150 anni dalla nascita di Furio Miselli

Omaggio al Poeta e Cantore a cura della Banda “F. Miselli” di Ferentillo e del Gruppo “I Cantori della Valnerina”.

lntroduzione dello spettacolo a cura della Prof.ssa Loretta Santini

ldeatore: Dott. Pietro Matteucci

Ricerca ed elaborazione brani: M’ Remo Scorsolini

Arrangiamenti: M° Luca Panico

Voce recitante: Stefano De Majo e Sauro Mazzilli

Dirige: ° Luca Panico

_________________________________________________

SABATO 18 AGOSTO

…Ferentillo è… Notte Bianca…

NOTTE BIANCA TRA LE ROCCHE

6a EDIZIONE – 18 AGOSTO 2018

Dalle ore 19:00 – In ogni Via di Ferentillo

Musica & Street Food per tutto il paese

_________________________________________________

DOMENICA 19 AGOSTO

…Ferentillo è… Aspettando Le Rocche Raccontano…

Ore 21:30 – Largo Furio Miselli

Spettacolo dei Maggie & Peggy and The Marvelous Fallas – Rockabilly, blues e country

Ore 21:00 – San Mamiliano

Concerto Hermans Festival

“Ensamble Festa Rustica”

__________________________________________________

LUNEDI 20 AGOSTO

…Ferentillo è… Spiritualità..

Ore 11:00 – Chiesa di Santa Maria

Festa del Patrono San Sebastiano

Solenne Messa cantata in onore del Santo Patrono di Ferentillo San Sebastiano, con la presenza delle Autorità Civili e Militari locali

Ore 21:30 – Lungo le vie del paese

Processione in costume con gli Appestati

in onore del Santo Patrono di Ferentillo San Sebastiano, accompagnata dalla Banda Musicale “F. Miselli” di Ferentillo, dal Gruppo Tamburini di Ferentillo e dal Gruppo Campanari di Ferentillo.

__________________________________________________

MARTEDI 21 AGOSTO

…Ferentillo è… Ricordo…

Ore 21:30 – Largo Furio Miselli

“La Grande Guerra – 100 anni dopo…”

Spettacolo a cura della Banda “F. Miselli” di Ferentillo con la partecipazione de “I Cantori di Cannaiola” – Coro Città di Trevi

Dirige: M° Luca Panico – M° Mauro Presazzi

Voce recitante: Stefano De Majo

__________________________________________________

MERCOLEDI 22 AGOSTO

…Ferentillo è… Spettacolo…

Ore 21:00 – Piazza Vittorio Emanuele II

Cena Spettacolo di Tango Argentino

Ore 21:00 – Abbazia di San Pietro in Valle

Concerto Hermans Festival

Paolo Lopez, Sopranista

__________________________________________________

GIOVEDI 23 AGOSTO

…Ferentillo è… Viaggio nei Secoli…

Ore 17:30 – Sala Consiliare Comune di Ferentillo

Conferenza “L’Italia dei Briganti”

a cura di Giuseppe Pennacchia

Ore 21:15 – Inizio Rievocazione Storica e Quadri Viventi

“Le Rocche Raccontano… il Viaggio nei Secoli”

Il rintocco a festa del campanile annuncia l’apertura dell’ingresso ai Quadri Viventi.

Ticket Office in Piazza Vittorio Emanuele II (Precetto)

_________________________________________________

VENERDI 24 AGOSTO

…Ferentillo è… Viaggio nei Secoli…

Ore 17:30 – Sala Teatro Scuola di Ferentillo

Presentazione della Guida “Umbria Nascosta”

“Una guida psicografica ai segreti della regione”

A cura di Emergenze Publishing

Ore 21:15 – Inizio Rievocazione Storica e Quadri Viventi

“Le Rocche Raccontano… il Viaggio nei Secoli”

Il rintocco a festa del campanile annuncia l’apertura dell’ingresso ai Quadri Viventi.

Ticket Office in Piazza Vittorio Emanuele II (Precetto)

_________________________________________________

SABATO 25 AGOSTO

…Ferentillo è… Viaggio nei Secoli…

Ore 17:30 – Sala Teatro Scuola di Ferentillo

Convegno Autorità sulle bellezze della Valnerina

Ore 21:15 – Inizio Rievocazione Storica e Quadri Viventi

“Le Rocche Raccontano… il Viaggio nei Secoli”

Il rintocco a festa del campanile annuncia l’apertura dell’ingresso ai Quadri Viventi.

Ticket Office in Piazza Vittorio Emanuele II (Precetto)

_________________________________________________

DOMENICA 26 AGOSTO

…Ferentillo è… Viaggio nei Secoli…

Ore 21:00 – Inizio Rievocazione Storica e Quadri Viventi

“Le Rocche Raccontano… il Viaggio nei Secoli”

Il rintocco a festa del campanile annuncia l’apertura dell’ingresso ai Quadri Viventi.

Ticket Office in Piazza Vittorio Emanuele II (Precetto)

Ore 23:00 – Largo Furio Miselli

Premiazione dei migliori Quadri Viventi 2018

Premiazione del Miglior Balcone e della Migliore Attività Commerciale di Ferentillo in occasione della VI° Notte Bianca tra le Rocche.

Ore 23:30 – Largo Furio Miselli

Spettacolo Pirotecnico con fontane luminose dal Campanile della Chiesa di Santa Maria.

________________________________________________

LUNEDI 27 AGOSTO

…Ferentillo è… Solidarietà…

Ore 20:00 – “Taverna delle Rocche”

Cena di beneficienza a favore dell’AUCC – Lotta Contro il Cancro di Terni

________________________________________________

INFO POINT – PROLOCO DI FERENTILLO

Tel: Emilio (3453536229) – Lara (3289049516)

Web Site: www.prolocoferentillo.it

Mail: prolocoferentillo@gmail.com

________________________________________________

