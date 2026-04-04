Fere avanti, Tessitori acciuffa il pari per il Guidonia (1-1) | Pagelle - Tuttoggi.info

Ancora un pari la Ternana di Fazio, che avanti con Majer, si fa raggiungere nel finale dal Guidonia, a segno con Tessitore.
La partita
La gara inizia subito con un brivido per i rossoverdi, quando Stellone si gioca la card FVS sulla caduta di Spavone in area. L’arbitro non cambia la decisione iniziale.
Risponde la Ternana al 6′ con Panico, che sul servizio di Orellana supera Stellato, ma poi si fa respingere il tiro.
Al 15′ D’Alterio risponde a Spavone e al 30′ a Zappella.
Il primo tempo finisce così 0-0.
In avvio di ripresa Ferrante impegna Stellato.
La pressione della Ternana viene premiata dalla rete di Majer, che insacca sotto la traversa, finalizzando al meglio il servizio di Orellana.
Al 34′ D’Alterio è costretto a uscire su Starita, ma al 38′ il portiere rossoverde deve arrendersi sulla conclusione di Tessitore.
La Ternana ci prova con McJannet, Stellato non si fa sorprendere
Pettinari va a segno, ma l’arbitro annulla. Quindi il triplice fischio, che sancisce l’1-1 finale. E domenica al Liberati arriva il Perugia in cerca di punti salvezza.
Tabellino e pagelle
GUIDONIA – TERNANA 1-1
29′ st Majer, 38′ st Tessitore
GUIDONIA MONTECELIO: Stellato, Viteritti (38′ st Sannipoli), Mulè, Zappella, Frascatore, Franchini (20′ st Russo), Santoro, Tessiore, Starita, Spavone (33′ st Marchioro), Tounkara (24′ st Zuppel). All. Ginestra. A disp.: Avella, D’Isanto, Cristini, Sannipoli, Marchioro, Miccoli, Russo, Pigliacelli, Diori, Bafaro, Zuppel.
TERNANA: D’Alterio 6.5, Donati 6, Maestrelli 7 (36′ st Meccariello 6), Martella 5, Kerrigan 6, Majer 7, McJannet 6, Orellana 7, Ndrecka 6, Panico 5 (12′ st Aramu 6.5), Ferrante 6 (36′ st Pettinari 6). All. Fazio. A disp.: Vitali, Morlupo, Kurti, Pagliari, Tripi, Leonardi, Meccariello, Garetto, Aramu, Pettinari, Bruti, Proietti.
Arbitro: Renzi di Pesaro
Ammoniti: Tounkara, Santoro, Viteritti (G), Orellana (T).