Fedez-Ferragni, la foto di Grandi diventa virale

E’ diventata il simbolo del matrimonio dell’anno, il sì tra Fedez e Chiara Ferragni, lo scatto del giornalista e autore perugino Matteo Grandi. E’ infatti diventata virale la fotografia scattata da Grandi con il suo cellulare, che immortala il bacio tra il cantante e l’influencer sotto gli archi di rose bianche e rosa della Dimora delle Balze, a Noto, teatro del matrimonio da favola.

Chiara Ferragni indossava un abito bianco in tulle , con 6 metri di strascico e un bustino di pizzo, appositamente creato da Maria Grazia Chiuri per Dior. Completo blu notte e camicia bianca, ma senza papillon, per Fedez.

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez, tra gli invitati anche un pergino

Una cerimonia alla quale è stato consentito l’ingresso soltanto agli invitati, ma che è stata seguita in tutto il mondo grazie alla diretta social. Tra gli invitati c’era appunto anche il perugino Matteo Grandi con la moglie Claudia. Grandi collabora con Fedez dal 2014; insieme hanno scritto i monologhi contenuti nell’album “Pop-Hoolista” e vissuto quattro edizioni di X-Factor. Una collaborazione dalla quale è nata una sincera amicizia.

