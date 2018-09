Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez: tra gli invitati anche un perugino

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Dall’invito di partecipazione, ai gadget, dagli ospiti agli outfit indossati, tutto socializzato. Ai curiosi dei trend del momento non è sfuggita la colorata invasione dell’hashtag più utilizzato delle ultime ore: #TheFerragnez, ovvero il neologismo ad hoc dedicato all’evento che tra poche ore vedrà unire in sposi Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez. Oggi, a Noto in Sicilia, la fashion blogger e il cantante si sposeranno davanti ad amici e familiari armati di telefonino e che, da ore, stanno riprendendo ogni istante del pre, del durante e del dopo.

Almeno centocinquanta gli ospiti che parteciperanno alla tre giorni di festeggiamenti: da Bebe Vio a Bianca Balti, da Paris Hilton a Giusy Ferreri e J – Ax, fino ai colleghi di Xfactor Manuel Agnelli e Mika. Nella lista degli invitati non è mancato anche un personaggio di casa nostra, Matteo Grandi.

Il giornalista, scrittore e autore televisivo di Perugia, venerdì, insieme alla moglie, l’attrice Claudia Alfonsi, è salito sull’aereo della compagnia di bandiera d’Italia, interamente griffato Ferragnez, insieme agli altri ospiti del matrimonio ed è sbarcato in Sicilia. Dal super party a Palazzo Nicolaci (con un vero red carpet che, come si vede dalla foto a destra, non ha avuto niente da invidiare a quello della Mostra internazionale del Cinema di Venezia), al grande evento di oggi, il giornalista perugino ha immortalato alcuni dei momenti più divertenti e spettacolari di questi giorni con delle stories su Instagram.

Amici social

Un invito, quello al matrimonio dell’anno, per il rapporto di fiducia maturato negli scorsi anni tra Grandi e il rapper. Tanto che venerdì notte, durante la scatenata festa pre matrimonio dei Ferragnez, l’artista ha pubblicato una stories che ritrae una foto con Matteo Grandi insieme ad altri fedelissimi e che riporta la dicitura “Fratelli miei”.

Tutto nasce dalla collaborazione nata con l’artista per il suo disco Pop Hoolista dove tra i brani spicca la collaborazione tra i due insieme a J- Ax. Fedez ha, infatti, definito Grandi “come il suo secondo psicologo di fiducia (il primo è J- Ax). Una collaborazione che è andata avanti anche con X – Factor, vissuto insieme al rapper milanese per 4 anni.

Un matrimonio che è di per sé un enorme affare per gli invitati, per gli sposi ma anche per la città di Noto che ha calorosamente accolto il favoloso circo mediatico scatenato dalle nozze. Per i due sposini nessuna lista di nozze ma una raccolta fondi che verrà utilizzato per i follower bisognosi e che al momento non sembra aver raggiungo il successo sperato.

L’obiettivo di raggiungere 50mila euro è ancora lontano e l’astina si è fermata sui 22mila. Come sempre accade attorno ad un evento caratterizzato dagli eccessi si scateno coloro che sono contro gli eccessi dei ricchi o i fan della giovane coppia. Anche se da molto lontano e attraverso l’occhio offerto dalle centinaia di stories pubblicate, osservare i privilegi delle elite sembra essere irresistibile un po’ per tutti, sia i fan che i detrattori.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa