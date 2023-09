"Fedez e J-Ax arrestati per droga", il re delle bufale a giudizio - Tuttoggi.info

Il re delle bufale, Ermes Maiolica, citato in giudizio a Milano per falsa notizia su arresto Fedez e J-Az per droga

Ermes Maiolica, al secolo Leonardo Piastrella (40enne di Narni, provincia di Terni) e re delle bufale, è stato citato in giudizio dalla Procura di Milano per il reato di ‘diffamazione’, in particolare per aver diffuso online la fake news che riportava l’arresto di Fedez e J-Ax per spaccio di cocaina. La bufala era stata lanciata nel 2017 e, nel 2022, lo stesso Ermes Maiolica aveva chiesto aiuto ai suoi fan per pagare eventuali spese legali.

Re delle bufale a giudizio

Sempre nel 2022 la Procura di Milano aveva respinto la richiesta di archiviazione della Procura e il prossimo 22 dicembre Ermes Maiolica comparirà di fronte al giudice del Tribunale di Milano per rispondere alla citazione diretta in giudizio.

“Fiducia nella giustizia”

Secondo quanto riferito All’Ansa da Leonardo Piastrella, difeso dall’avvocato Claudio Breda del foro di Roma, ci sarebbe “Massima fiducia nella giustizia. Il danno arrecato è stato oggettivamente inesistente, mi sono scusato più volte e mi sono messo a disposizione per risolvere la questione”.