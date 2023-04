Federconsumatori Umbria, Del Caro nuovo presidente

Ternano, 67 anni, con una lungo storia all'interno della Cgil, è stato eletto all'unanimità dal Direttivo

Paolo Del Caro è il nuovo presidente di Federconsumatori Umbria. L’elezione è avvenuta al termine del IX congresso regionale dell’associazione, che si è svolto alla Camera del Lavoro di Terni, alla presenza del vicepresidente nazionale di Federconsumatori, Roberto Giordano, della segretaria generale della Cgil Umbria, Maria Rita Paggio, e del segretario generale della Cgil di Terni, Claudio Cipolla.

Del Caro, 67 anni, ternano, già segretario della Lega Spi Cgil Ferriera Cervino e con una lunga storia all’interno della Cgil, è stato eletto all’unanimità dal direttivo di Federconsumatori Umbria. Subentra all’avvocata Alessia Lanterna che ha presieduto l’associazione negli ultimi tre anni.

“Ringrazio il direttivo per la fiducia in me riposta e mi appresto a svolgere con grande determinazione questo prestigioso incarico – ha detto Del Caro dopo l’elezione – partendo prima di tutto da un nuovo e più continuo rapporto con la Cgil. Un obiettivo importante sarà poi quello di rivitalizzare il ruolo della Consulta regionale dei consumatori e utenti (Crcu) presso la Regione Umbria, organismo importante, di carattere consultivo su temi fondamentali come ad esempio i servizi sanitari, ma che negli ultimi anni è stato sostanzialmente dimenticato ed estromesso da palazzo Donini. Al contempo – ha concluso il neo presidente – ci impegneremo al massimo per una campagna di tesseramento a Federconsumatori, visto il ruolo da protagonista che questa associazione svolge sul nostro territorio a difesa delle fasce più deboli della popolazione”.