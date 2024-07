Fede trovata in via della Stazione, a Terni. L'anello è stato consegnato agli agenti della Questura, Divisione Anticrimine

Nella mattina di oggi, 10 luglio, intorno alle ore 09:00, a Terni, in Viale Stazione, è stata ritrovata una fede nuziale in oro giallo con incisione “Rita 26-8-2023”. Il prezioso è stato consegnato nelle mani degli agenti della Polizia di Stato e, dalla Questura di Terni, fanno sapere che: “Il proprietario può contattare la Divisione Anticrimine” per recuperare la fede.