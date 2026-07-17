FdI, stati generali nel segno del turismo e del confronto con Comuni e associazioni di categoria - Tuttoggi.info

Valorizzare l’Umbria per valorizzare l’Italia. Questo il tema sul quale Fratelli d’Italia ha invitato al confronto, a Todi, amministratori pubblici (locali e nazionali), associazioni di categoria e operatori del turismo. Il turismo, infatti, rappresenta il filo rosso che lega la valorizzare dei territori, a partire dai piccoli borghi sino ai centri maggiori della regione, anche attraverso le sue eccellenze enogastronomiche e l’artigianato di qualità, oltre alla ricchezza storica e culturale che questa terra può vantare.

L’incontro, organizzato dalla responsabile del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia in Umbria, Elena Proietti Trotti, si è aperto con i suggestivi stimoli di un ospite d’eccezione, l’artista e paroliere Giulio Rapetti, in arte Mogol.

Quindi gli interventi dei parlamentari di Fratelli d’Italia (il senatore Franco Zaffini e l’eurodeputato Marco Squarta), il confronto tra gli amministratori comunali umbri e quello tra i rappresentanti delle associazioni di categoria dell’agricoltura, del commercio e del turismo, dell’artigianato, della Camera di commercio. Panel dai quali è emersa con forza la necessità di fare rete, tra territori e tra settori economici. Un dibattito al quale hanno partecipato anche le rappresentanti di FdI in Regione, la capogruppo Eleonora Pace e Paola Agabiti, già assessore al Turismo.

Le conclusioni sono state affidate a Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia e consigliere del ministro del Turismo.