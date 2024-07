FdI esce dall'aula, salta l'ok alla legge regionale sulla protezione civile - Tuttoggi.info

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e Stefano Pastorelli (Forza Italia) fanno mancare il numero legale e salta l’approvazione del disegno di legge sulla protezione civile presentato dalla Giunta Tesei. È quanto avvenuto nella seduta odierna dell’assemblea legislativa regionale, con l’atto destinato ora a tornare in aula non prima di settembre. Un segnale politico significativo nella maggioranza, tanto più che ad assistere ai lavori del consiglio regionale c’era il sottosegretario Emanuele Prisco. Ad uscire dall’aula anche l’assessore regionale attualmente in quota FdI Paola Agabiti.

È invece rimasto in aula il vicepresidente della Giunta regionale Roberto Morroni (Forza Italia), al fianco dei consiglieri della Lega e della governatrice Donatella Tesei e dell’esponente di Patto Civico Andrea Fora. La spaccatura nella maggioranza è stata prontamente colta dagli esponenti delle opposizioni che sono prontamente usciti.

Al momento del voto, erano dunque presenti 9 consiglieri (Mancini, Puletti, Castellari, Rondini, Fioroni, Carissimi-Lega e la presidente della Giunta Tesei, l’assessore Morroni-FI e Fora (Patto civico). Niente numero legale e l’approvazione dell’atto, particolarmente atteso dal mondo associazionistico legato alla protezione civile, slitta a fra più di un mese.

(articolo in aggiornamento)