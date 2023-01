Fauna 2023, l'ambiente e gli animali protagonisti a Spoleto dal 3 al 5 febbraio - Tuttoggi

“Fauna 2023 è un appuntamento di grande valore scientifico che di anno in anno ha visto crescere la partecipazione e l’interesse non solo della città, ma anche a livello nazionale – ha dichiarato Agnese Protasi, assessore alla transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio – Le numerose iniziative collaterali organizzate con grande cura coinvolgono esperti del settore, appassionati, giovani e meno giovani permettendo a sempre più persone di approfondire la conoscenza della fauna selvatica italiana e locale. Come Amministrazione puntiamo molto sulla buona riuscita dell’evento e ci impegneremo affinché possa continuare negli anni.

Per iscrizioni e prenotazioni, da effettuare entro il 1 febbraio 2023, è possibile compilare il form di Google raggiungibile al link >> https://bit.ly/3kk1SXk Per avere informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni Turistiche IAT del Comune di Spoleto, in corso Mazzini, largo Ferrer 6, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00, o contattare Federica Andreini al numero 335.1646004 e Michele Capitani al 351.8177005.