Fase 2 Coronavirus, da lunedì l'Umbria riapre negozi, bar, ristoranti e parrucchieri

Da lunedì 18 maggio l’Umbria entrerà pienamente nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. E potrà aprire tutti i negozi al dettaglio, come già annunciato dal Governo. Ma annche anticipare l’aperture di alcune attività, come i saloni dei parrucchieri, ed anche bar e ristoranti, non solo con il servizio di asporto.

Il via libera è arrivato dal Governo, nell’incontro in vide conferenza, ancora in corso, del premier Conte e i ministri Speranza e Boccia con i presidenti delle Regioni.

Le regole Inail

Entro giovedì saranno disponibili i protocolli di sicurezza elaborati da Inail e Comitato scientifico. Saranno dunque le Regioni a decidere sulle riaperture, sotto la propria responsabilità. Ma il Governo, sulla base dei dati che le Regioni invieranno e che il ministero della Salute monitorerà, potranno decretare nuove chiusure nelle zone a rischio.

Cosa resta chiuso

Si dovrà attendere ancora, invece, per andare in palestra, in piscina, al cinema e al teatro. Ambienti considerati ancora troppo a rischio.

Il calendario umbro

Come previsto è slittato dunque di una settimana, sui negozi al dettaglio, il calendario delle riaperture della Fase 2 che era stato proposto dalla Regione Umbria. Resta la data prevista per bar e ristoranti. Anticipano di una settimana i centri estetici.

Questa la proposta iniziale:

11 maggio: commercio al dettaglio (un cliente ogni 20 mq), parrucchieri (su appuntamento e con distanziamento di almeno 2 metri)

18 maggio: bar e ristoranti (con distanza di 2 metri tra i tavoli)

25 maggio: centri estetici (su appuntamento, un cliente alla volta)

1° giugno: agriturismo, b&b, campeggi8 giugno: commercio ambulante

(Notizia in aggiornamento)