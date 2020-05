Fase 2, sul Minimetrò capienza ridotta del 20% - Tuttoggi

La società Minimetrò fornisce alcuni dati e precisazioni in relazione alla programmazione del servizio, in occasione della riapertura dell’impianto dal 18 maggio.

Riapertura che sconta le restrizioni previste dai provvedimenti governativi, in particolare dal DPCM 26 aprile 2020, dal protocollo sanitario nazionale adottato per il settore trasportistico che, come noto, è finalizzato anch’esso al contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19.

Compatibilmente con le caratteristiche e la capienza delle vetture l’offerta trasportistica del Minimetrò è ridotta al 20%, potendo ospitare al momento fino ad un massimo di 6 passeggeri per vettura, oltre il posto per l’utente disabile, garantendo la fruibilità dalle stazioni intermedie con tempi di attesa ragionevoli ed accettabili, con il più elevato numero di vetture utilizzabili in contemporanea per il servizio (20 unità).

Le stazioni

“L’impossibilità di aprire tutte le stazioni – scrive l’azienda – è pertanto oggettiva, una scelta obbligata dalla matematica. La verifica sul campo dell’effettiva domanda, dell’evoluzione sanitaria della pandemia e delle normative nazionali consentirà, di provvedere ad una eventuale riprogrammazione del servizio Minimetrò“.