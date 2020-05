Farmaciauno: sempre più richiesti gli integratori alimentari - Tuttoggi

Le farmacie online rappresentano attualmente un ramo dell’e-commerce tra i più apprezzati e utilizzati da chi è solito fare acquisti online.

In generale, il settore e-pharmacy ha ottenuto fin da subito un notevole successo, dovuto soprattutto alla grande varietà di prodotti disponibili negli store online, alla possibilità di riceverli direttamente a casa con la massima rapidità e riservatezza, e al vantaggio di acquistare prodotti dei migliori marchi a prezzi competitivi.

Tra i migliori portali di e-commerce dedicati ai prodotti farmaceutici e sanitari si annovera Farmaciauno, che ha raggiunto una posizione di rilievo grazie all’affidabilità, alla professionalità del servizio, all’ampia gamma di articoli e prodotti proposti a prezzi interessanti e a un’assistenza clienti efficiente e disponibile.

Per quello che riguarda i prodotti più richiesti dai clienti che abitualmente si servono su Farmaciauno, oltre ai classici farmaci da banco acquistabili senza prescrizione medica, ci sono senza dubbio anche gli integratori alimentari.

Un dato che rispecchia l’andamento generale delle vendite online di questa categoria di prodotti, che hanno registrato un incremento complessivo del 17% solo nel corso dell’ultimo anno.



Gli integratori alimentari più venduti su Farmaciauno

La sezione di Farmaciauno dedicata agli integratori alimentari include una vasta gamma di prodotti: complessi multivitaminici e sali minerali particolarmente indicati per gli sportivi, vitamina C per proteggersi dalle infezioni, lievito di birra per la bellezza di pelle e capelli, pappa reale e polline per una maggiore energia psicofisica, acidi grassi Omega 3 per contrastare l’ossidazione delle cellule e così via.

Attualmente, è possibile notare come la richiesta stia aumentando soprattutto per quel che riguarda gli integratori multivitaminici e quelli proteici.



Integratori multivitaminici e sali minerali

Tra gli integratori vitaminici più venduti da Farmaciauno si trovano per esempio Esi Vitamina C e i complessi multivitamine come Supradyn, indicati soprattutto nei periodi particolarmente impegnativi e stressanti.

Molto apprezzate anche le bevande isotoniche, come quelle proposte da Enervit, e gli integratori a base di magnesio e potassio, adatti soprattutto a chi svolge un’attività fisica piuttosto intensa.

Molto richiesti sono inoltre i prodotti della linea Bioscalin: si tratta di integratori a base di vitamine del complesso B unite a ferro, zinco e altri minerali, con una formula studiata specificamente per contrastare la caduta dei capelli e per conservare in perfetta salute le unghie e i capelli.



Integratori nutritivi e proteici

Gli integratori proteici, quali possono essere le barrette Enervit, sono particolarmente richiesti da chi pratica esercizio fisico ed è sempre alla ricerca di un surplus proteico per raggiungere migliori performance durante gli allenamenti.

Anche Meritene è uno dei più prodotti più apprezzati: ricco di proteine e indicato sia per chi si trovi in una situazione di maggiore fabbisogno, sia per gli sportivi professionisti o amatoriali.

La maggior parte degli integratori alimentari, come si è detto, sono costituiti da ingredienti naturali o comunque da sali minerali e vitamine. Non essendo farmaci, dunque, non comportano effetti collaterali particolari: ad ogni modo, nel caso di una terapia farmacologica in corso o della presenza di una patologia cronica, è preferibile sempre consultare il proprio medico di famiglia prima di procedere all’assunzione.

Anche il servizio di assistenza clienti di Farmaciauno è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie per la scelta degli integratori alimentari più adatti ad ogni singola esigenza.

Lo store farmaceutico completa il suo catalogo con dispositivi medici, prodotti di erboristeria e fitoterapia, perfetti gli amanti dei rimedi naturali, e cosmetici di alta qualità, così da soddisfare qualsiasi tipo esigenza in merito alla salute e al benessere della persona.