FarmaciaTerni, punti vendita aperti anche per la notte bianca

FarmaciaTerni, la municipalizzata che possiede le 10 farmacie comunali della città di Terni, accompagna la manifestazione TerniON con due iniziative per l’evento: l’apertura delle farmacie del centro (Corso Tacito e Via Roma) dalle 20 alle 24, che si vanno quindi ad aggiungere alla farmacia di Porta Sant’Angelo aperta tutto l’anno fino alle 24

La possibilità per i cittadini, solo in quelle tre sere, solo nelle tre farmacie sopracitate e solo dalle 20 alle 24, di poter far shopping anche in Farmacia, dove troveranno eccezionalmente tutti i prodotti per la cosmetica e la cura della bellezza al -40% di sconto. La decisione è stata presa per dare alle tante persone che verranno nelle tre serate in Città per la manifestazione un adeguato supporto in termini di eventuali necessità farmaceutiche ma anche per ribadire lo stretto legame tra Farmacie Comunali ed iniziative della città.

“TerniON è una manifestazione importante per la città, che porta il Centro di Terni ad essere vissuto da una grande quantità di persone – dice l’Amministratore unico dell’Azienda Federico Ricci – ed ha il merito di farlo vivere. Noi vogliamo fare la nostra parte e dare anche la possibilità a chi verrà in centro quelle tre sere di poter far shopping nelle nostre Farmacie proponendo un’occasione unica, quella di potersi regalare un momento di soddisfazione acquistando il top dei prodotti della cosmetica ad un prezzo calmierato e per tutte le tasche, si parte infatti da 5 euro, perché siamo pur sempre Farmacie Sociali”.

“Il tutto – conclude Ricci – con l’esperto supporto consulenziale delle nostre Farmaciste che, con più tempo a disposizione, sapranno affiancare il cliente nella scelta e nel test del prodotto ideale per la propria bellezza”.

L’iniziativa coinvolgerà infatti ben 350.000 euro di prodotti e 18.000 pezzi su tre Farmacie e riguarderà anche i marchi Top di settore come Rilastil, Lierac, Bionike e Korff, con un vantaggio potenziale per i cittadini ternani di 160.000 euro rispetto ai prezzi di listino.

Non solo supporto farmaceutico per FarmaciaTerni dunque, ma anche una bella occasione di shopping in Centro per 3 serate di allegria e festa a Terni.

