Farmacia Terni, sindacati “Bene proposta ricapitalizzazione”

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil esprimono un giudizio positivo sulla proposta di ricapitalizzazione di Farmacia Terni, avendo condiviso con l’azienda il piano industriale di rilancio del sistema delle farmacie municipali. “Farmacia Terni – si legge in una notta congiunta dei sindacati – rappresenta un valore da difendere, è un pezzo importante del welfare cittadino a cui dobbiamo affidare il compito di “farmacia sociale”, così come definito dal piano industriale, non limitandosi alla sola intermediazione del farmaco. La direzione individuata dal consiglio comunale, di rafforzare in modo inequivocabile il ruolo pubblico delle partecipate, è quella sostenuta dal sindacato in questi mesi e rappresenta la direttrice su cui lavorare per rilanciare il ruolo delle farmacie, individuando nuove funzioni e nuovi servizi. Un processo di valorizzazione, da sempre rivendicato, che si riscontra nel piano industriale e che presuppone il riconoscimento del ruolo dei lavoratori e delle lavoratrici e la loro disponibilità ad affrontare fasi complesse di riequilibrio economico e organizzativo. Lo spirito con cui si affrontano i problemi è il primo elemento di valutazione per superarli. Non servono privati per rafforzare Farmacia Terni, serve una chiara volontà di riconoscere le potenzialità di questa azienda”.

