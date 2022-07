"Fantasia italiana" inaugurerà il Narnia Festival 2022, al pianoforte Cristiana Pegoraro - Tuttoggi

Narnia Festival 2022: "Fantasia italiana", il concerto inaugurale, si terrà martedì 19 luglio a Narni, presso l'Auditorium Bortolotti.

Il concerto “Fantasia italiana” aprirà, martedì 19 luglio alle 21.30, presso l’Auditorium Bortolotti di Narni, l’undicesima edizione del Narnia Festival, la kermesse dedicata alla musica e all’arte, diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro e dal maestro Lorenzo Porzio.

Per la serata inaugurale, Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma eseguiranno un omaggio all’Italia con “Fantasia Italiana”: musiche di Vivaldi, ouverture e intermezzi di Rossini, Verdi e Mascagni, in inedite trascrizioni per pianoforte e orchestra. In questa occasione, inoltre, sarà consegnato il Premio Narnia Festival – Leone d’Argento alla carriera a Novella Calligaris, campionessa olimpica di nuoto.