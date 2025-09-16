 Fanny Tardioli sfiora la corona di Miss Italia, è seconda VIDEO - Tuttoggi.info
Fanny Tardioli sfiora la corona di Miss Italia, è seconda VIDEO

Redazione

Mar, 16/09/2025 - 11:58

Miss Umbria, Fanny Tardioli ha sfiorato lo scettro di Miss Italia 2025, Miss Italia, lasciando la corona solo all’ultimo atto a Miss Basilicata Katia Buchicchio (nella prima foto).

Katia Buchicchio, Miss Italia 2025

VIDEO

Un podio che apre alla studentessa di Lettere spoletina, cresciuta a Campello sul Clitunno, sicure prospettive nel mondo della moda, della televisione e del cinema, vista l’eleganza e la simpatia che, insieme alla bellezza, ha portato al concorso nazionale, mostrando le proprie qualità canore nella prova talento.

Fanny Tardioli
Fanny Tardioli

Certo, una volta arrivata nella terna della finalissima, in tanti dall’Umbria hanno sperato di poter festeggiare una conterranea reginetta d’Italia di bellezza. Ma per Fanny è stata comunque una grande esperienza, pur per quel pizzico di amarezza per quel titolo sfuggito solo all’ultimo atto.

(dai social Rai le immagini di RTV)

