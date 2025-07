Famiglia di Terni salvata dai cani bagnino di Montalto - Tuttoggi.info

Una famiglia di Terni è stata salvata dall’annegamento dai cani bagnino Nita e Maia della Sics-2 (Scuola Italiana Cani Salvataggio). L’episodio risale a ieri, domenica 27 luglio, quando la famiglia, madre, padre e figlia, si trovavano a trascorrere una giornata di mare a Montalto, nella spiaggia libera tra gli stabilimenti Tirreno e Ippocampo. Intorno alle 11.15 l’attenzione della bagnina Bianca Marina Coluscu è stata attirata dalle urla di una donna e di una ragazzina in difficoltà che si trovavano a circa 50 metri dalla riva trattenute dalla corrente di risacca. Con loro c’era in acqua anche il marito della donna e della ragazzina.

Famiglia di Terni salvata dai cani bagnino di Montalto

Subito è scattato l’intervento della bagnina che, dopo i convenzionali tre fischi che annunciano l’intervento e aver chiesto il supporto della postazione Sics, si è gettata in acqua per soccorrere la famiglia in difficoltà. Il pronto intervento di Maia e Nita, rispettivamente Golden Retriever e Labrador Retriever, ha permesso il salvataggio dell’intero nucleo famigliare. La perfetta sinergia tra la bagnina Bianca Marina Coluscu e i cani ha permesso di scongiurare una possibile tragedia in mare e, ancora una volta, ha messo in evidenza l’attività fondamentale svolta dal Sics.