Famiglia con neonata rimasta chiusa nell’ascensore, Minimetro: avviati controlli

"Liberati" dopo mezz'ora con il gran caldo, la società: esistono protocolli per le emergenze

Padre e madre sono rimasti chiusi nell’ascensore del Pincetto, con la loro figlia di appena due mesi. Una trentina di minuti, prima di essere “liberati”, secondo quando ricostruito da Umbria Journal. Un disagio acuito dal grande caldo di questi giorni.

Un incidente per il quale la società Minimetrò porge “infinite scuse” alla famiglia.

“Corre l’obbligo, tuttavia, di dare anche evidenza che, in relazione all’asserita intempestività dell’intervento degli operatori – spiega la società – esistono protocolli e procedure per risolvere le diverse possibili emergenze in assoluta sicurezza e a tutela dell’incolumità delle persone”.

“Ovviamente – prosegue la nota – sono in corso i necessari controlli per accertare il rispetto di tali procedure e la corretta comunicazione da parte degli addetti al servizio, avuto riguardo a quanto notiziato sulla vicenda. Sarà nostra cura e premura interloquire con la famiglia coinvolta all’esito dell’accertamento più puntuale e oggettivo dell’accaduto”.