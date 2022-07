“Fallimenti pilotati”: arrestati 2 imprenditori, sequestrati beni per 3 milioni

Operazione della guardia di finanza al termine delle indagini su una società del settore vendita abbigliamento con sede a Foligno

Arrestati due imprenditori, a cui la guardia di finanza ha sequestrato beni e immobili per un valore di circa 3 milioni di euro. Il provvedimento, da parte dei finanziari del Comando provinciale di Perugia, è stato eseguito sulla base dell’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Spoleto.

I due imprenditori – ora ai domiciliari – sono indagati per i reati di bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Dalle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Spoleto ed eseguite dai militari della Compagnia di Foligno in relazione al fallimento di una società, con sede a Foligno ed operante, attraverso punti vendita ubicati anche fuori Regione, nel settore del commercio di abbigliamento ed accessori, sono emersi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, che avrebbero posto in essere condotte a danno dei creditori e dell’Erario.