“Fai il tampone prima della visita”, polizia seda lite in uno studio medico

Diverbio tra un medico e un paziente con i sintomi del Covid invitato a fare un tampone, interviene la polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti in località Ponte San Giovanni per un diverbio tra un medico e un utente.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con il richiedente che ha riferito di avere avuto una discussione con il medico che, per scongiurare il rischio di contagio da Covid-19, lo aveva invitato a recarsi in farmacia per un controllo.