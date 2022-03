"Facciamo rete", il 27 marzo partita del cuore allo stadio Checcarini di Marsciano - Tuttoggi

L’iniziativa alternerà il calcio giocato a momenti di intrattenimento e spettacolo. Molti gli ospiti che interverranno, tra cui gli attori di Frozen

È una partita del cuore, con tre squadre in campo, quella in programma domenica 27 marzo alle ore 15.00 presso lo stadio comunale Alberto Checcarini di Marsciano. “Facciamo rete”, questo il nome dell’evento, unisce sport e spettacolo, con il ricavato che sarà devoluto in favore di progetti sociali e culturali.

L’iniziativa, promossa da MS Agency di Spoleto, può contare sul patrocinio del Comune di Marsciano, della Figc Lega nazionale Dilettanti dell’Umbria, dell’Associazione italiana allenatori calcio e della Confraternita di Misericordia di Marsciano e sulla collaborazione della Nestor Calcio oltre al sostegno nella promozione dell’evento dato da molte associazioni locali. Fondamentale anche il contributo di sponsor aziendali del territorio.

Sul campo si sfideranno tre squadre di calcio: Imprenditori del territorio, Assocentauri, composta da esponenti della Polizia di Stato e personaggi noti, e Finanza & Friends, composta da finanzieri di Grosseto con personaggi noti. Al calcio giocato si alterneranno momenti di intrattenimento per grandi e piccoli con la presenza di molti ospiti, tra cui anche alcuni attori del musical Frozen. In programma anche le performance della “Filarmonica Città di Marsciano” con l’inno d’Italia e dell’Ucraina e di rappresentanti delle scuole di musica “Fabrizio De André” (Marsciano) e “Il Pentagramma” (Perugia) coordinati da Aurora Scorteccia.

I biglietti, al costo di 7 euro, sono in vendita presso alcuni bar e attività commerciali di Marsciano e di Perugia. L’ingresso è gratuito per tutti i bambini minori di 14 anni. Inoltre, in segno di solidarietà e vicinanza con la comunità ucraina, l’ingresso gratuito sarà offerto, su prenotazione, anche a tutti i profughi presenti sul territorio arrivati a seguito della guerra in Ucraina.

Tre i progetti cui sarà devoluto il ricavato della vendita dei biglietti: a sostegno delle attività della Casa di Pollicino, che svolge un servizio di comunità educativa per bambini ed è presente sul territorio comunale; per realizzare il progetto culturale Custodi del Tempo promosso dal Comune di Marsciano e che prevede, in collaborazione con il Corriere della Sera, la consegna ad ogni ultranovantenne del territorio della pagina di giornale del giorno in cui è nato insieme ad un riconoscimento del Comune stesso; per realizzare l’evento culturale legato al mondo delle Fiction denominato FiMania, che si terrà a Perugia nel settembre 2022.

Per informazioni e prenotazioni dei biglietti è possibile contattare il numero 3792231668.