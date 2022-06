“Fa troppo caldo”, completamente nudo per strada: maxi multa

Il 52enne, fermato dalla polizia dopo la segnalazione imbarazzata dei cittadini, rischia una sanzione da 5 a10 mila euro

Gira completamente nudo per strada, perché “fa troppo caldo”: maxi multa per un 52enne fermato dalla polizia in via San Simone del Carmine, dopo la segnalazione imbarazzata di alcuni cittadini incontrati.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo – un cittadino italiano, classe 1970 – che sentito in merito al suo comportamento, ha riferito di essere uscito nel primo pomeriggio per fare una passeggiata e di essersi perso, non ricordando bene quanto accaduto. Il 52enne ha raccontato che, a causa dell’elevata temperatura, aveva deciso di togliersi tutti i vestiti e proseguire la camminata completamente nudo.