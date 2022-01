Fa inversione sul raccordo e aveva cocaina in auto: giovane arrestato - Tuttoggi

Cocaina, 650 euro, due telefonini e arnesi di vario genere a bordo di un'autovettura; arrestato il conducente da una pattuglia della Polizia Stradale.

La Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo in possesso di cocaina; viaggiava a bordo di una Mercedes 180 sulla SS675, il raccordo Terni – Orte.

Ad attirare l’attenzione degli agenti della Polizia Stradale di Terni un’inversione di marcia azzardata, effettuata dal conducente della Mercedes, che non si era accorto della pattuglia.

Un finto guasto al motore per distrarre i poliziotti

Il soggetto allora, dopo essersi fermato su una piazzola di sosta, ha inscenato un guasto al motore aprendo il cofano dell’auto con atteggiamento preoccupato. I poliziotti, tuttavia, non si sono lasciati distrarre dalle manovre diversive. Si erano accorti, infatti, che il ragazzo poco prima, con fare furtivo, aveva gettato a terra un pacchetto di sigarette accartocciato.

15 involucri di nylon con la cocaina dentro al pacchetto di sigarette lanciato a terra

Il gesto, ovviamente, ha insospettito gli agenti, che hanno recuperato il pacchetto di sigarette contenete 15 involucri di nylon. All’interno di quest’ultimi della polvere bianca, risultata cocaina dalle analisi successivamente eseguite dalla Polizia Scientifica.

A bordo del veicolo, poi, i militari hanno ritrovato 650 euro in banconote di diverso taglio, due telefonini e arnesi di vario genere. Tutta la merce è stata sequestrata, il ragazzo è stato tratto in arresto, e, giudicato per direttissima, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni.