Fa il gesto della pistola per minacciare alcuni giovani, allontanato per 48 ore - Tuttoggi.info

Ha minacciato alcuni giovani mimando con le dita una pistola il 35enne straniero che è stato denunciato per minacce e colpito da un ordine di allontanamento.

Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi sono stati allertati da alcune persone; fattasi dare la descrizione dell’uomo, gli agenti lo hanno rintracciato in piazza San Rufino. L’uomo, un 35enne di nazionalità straniera, è stato perquisito per verificare l’eventuale possesso di armi od oggetti atti ad offendere. Al termine degli accertamenti di rito la denuncia e un ordine di allontanamento ai sensi degli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 14/2017 che gli precluderà, per due giorni, di frequentare i luoghi in cui si è reso protagonista di atteggiamenti molesti e di disturbo