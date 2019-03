Expo Casa 2019 Un grande primo weekend per la mostra di settore

La37esima edizione di Expo Casa è cominciata in grande stile e ha conquistato il pubblico con l’alta qualità e ampia offerta che la contraddistinguono. Il primo weekend dell’esposizione di Epta Confcommercio Umbria ha visto l’ingresso di migliaia di persone, venute a scoprire le novità della manifestazione e del mondo della casa.

“Il primo giorno d’evento – spiega Aldo Amoni, Presidente di Epta – è andato molto bene, a dimostrazione che il nostro impegno per far diventare Expo Casa un evento di caratura nazionale sta dando frutto. Stiamo facendo grandi cose e lo dobbiamo anche alla collaborazione di Tecla costruzioni in Legno, dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, della Facoltà di Ingegneria di Perugia e, in particolare, al contributo di due grandi professionisti: Paolo Belardi e Simone Bori. Insieme a loro siamo sicuri di presentare un’esposizione ai massimi livelli e di offrire in evento una scelta ampissima sia a chi vuole costruire, arredare o ristrutturare casa sia a chi è un professionista in cerca di contatti e novità”.

E non solo. A Piazza Tecla lunedì alle ore 15.30 saranno protagonisti Claudio Battaino, Paolo Belardi, Fabio Bianconi, Orazio Carpenzano, Antonio Conte, Loredana Ficarelli e Massimo Mariani che parleranno di Ri-costruire futuri. L’utilità dell’inutile, appuntamento a cura della Federazione degli Ordini Ingegneri della Regione Umbria.

Expo Casa 2019 si conferma un appuntamento immancabile per il grande pubblico che può trovare il meglio del living home, approfondimenti tematici del progetto culturale incentrato su come ripensare le costruzioni del futuro, e le proposte dei grandi marchi con la possibilità di acquistare direttamente in evento, facendo affidamento su professionalità e competenza di esperti, grandi aziende e operatori di settore con offerte originali e all’avanguardia.

Per scoprire tutte le novità e programmare la propria visita ancor prima di essere ad Umbriafiere è possibile scaricare la nuovissima app di Expo Casa firmata Ubico su www.expocasapp.it. Per restare aggiornati potete anche visitare il sito: www.expo-casa.com e la pagina facebook: @expocasaitalia

