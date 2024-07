Experimental Vim, dall'8 luglio la rassegna online di Visioninmusica - Tuttoggi.info

Quattro musicisti internazionali coronano con eccezionali performance la nuova edizione del progetto audiovisivo "Experimental Vim", dedicato alla promozione del territorio umbro attraverso performance live di grandi artisti

Nuova edizione di Experimental Vim – a new way to show the beauty of Umbria – il progetto audiovisivo di Visioninmusica che lega la musica al territorio umbro attraverso una serie di produzioni video originali realizzate dal proprio team di videomaker.

Anche quest’anno lo sguardo intuitivo e sensibile di Visioninmusica ha saputo collocare artisti di fama internazionale in luoghi mozzafiato creando una prospettiva nuova per gli spettatori e un’esperienza unica per i performer. La squadra di esperti dell’immagine ha modellato nuove prospettive aeree tramite accorgimenti tecnici di steadycam e regia multicamera, dando vita a produzioni video in grado di esaltare il fascino visivo e sonoro di queste straordinarie esibizioni live.

Il grande valore artistico del progetto, unito alla popolarità del canale YouTube di Visioninmusica, si dimostra uno strumento eccellente di promozione del territorio umbro ed è realizzato grazie al sostegno della Regione Umbria (tramite il bando PR FESR 2021-2027, Priorità 1 OS 1.3 Azione 1.3.4 Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo anno 2023), in collaborazione con i Comuni di Spoleto, Todi, Terni e Orvieto.

A partire dall’8 luglio, ogni lunedì del mese di luglio, attraverso Experimental Vim si esploreranno, attraverso immagini straordinarie, luoghi profondamente connessi al mondo artistico, che hanno mutato il loro senso originario con lo scorrere del tempo.

Si comincerà con il pianista armeno Tigran Hamasayan nella ex Chiesa di San Simone a Spoleto, per proseguire con il chitarrista inglese Mike Dawes, virtuoso del fingerpicking, alla Fondazione Beverly Pepper di Todi. Seguirà il trio lussemburghese jazz progressive dei Dock in Absolute agli ex stabilimenti di Papigno, a Terni, e, in conclusione, il duo d’archi austriaco BartolomeyBittmann nel Pozzo di San Patrizio di Orvieto.

I video saranno sempre visibili sul canale YouTube di Visioninmusica che, nel corso dell’ultimo decennio, è arrivato – senza pubblicità a pagamento – a registrare ben 17.200 iscritti e quasi 5 milioni di visualizzazioni da tutto il mondo. Un virtuoso dialogo in cui la bellezza di luoghi dal forte impatto culturale enfatizza le suggestioni visive ispirate dalla musica stessa.

