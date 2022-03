Ex ospedale, Mazzi "Chiesto ad Asl uso a fini turistici dell'area sulla piazza" - Tuttoggi

Il vicesindaco di Orvieto ha annunciato che l'immobile, oltre ad ospitare casa e ospedale di comunità, avrà al suo interno anche un ufficio turistico nella parte che si affaccia su Piazza Duomo

Il tema della rifunzionalizzazione del complesso dell’ex Ospedale in piazza Duomo è tornato al centro del Consiglio Comunale di Orvieto.

L’immobile, vuoto e abbandonato a se stesso ormai dal lontano 2000, oltre ad ospitare la casa e l’ospedale di comunità, avrà al suo interno anche uno spazio dedicato all’ufficio turistico. Lo ha detto il vicesindaco con delega al Patrimonio Mario Mazzi, rispondendo ad una interrogazione di Stefano Olimpieri (Misto).

“Quando c’è stata la disponibilità da parte della Asl di investire circa 8 milioni di euro non siamo stati fermi ed abbiano subito preso contatto con i tecnici che si devono occupare della rifunzionalizzazione del bene – ha detto il vicesindaco – Abbiamo chiesto innanzitutto di garantire alla disponibilità del Comune la parte dell’immobile che si affaccia su piazza Duomo per attività legate al turismo. La parte interna della struttura, che fu anche oggetto di un intervento del Valladier ed è di particolare pregio architettonico, viene interessata per 2.700 metri quadrati dai lavori afferenti i nuovi servizi sanitari, a cui si accederà quindi dalla parte posteriore del complesso”.

“In questi ultimi tempi il dibattito cittadino è animato da discussioni su viabilità, traffico e presunto caos veramente difficili da comprendere, – aggiunge Mazzi – considerando che su tutta l’area attualmente insistono edifici non utilizzati o chiusi, mentre con i nuovi servizi che si andranno a creare presso l’ex ospedale si inizia una fase di rivitalizzazione di quell’area del centro storico. Per questo mi risulta molto difficile sentir parlare di caos da traffico! In 20 anni sono stati esperiti vari tentativi di utilizzazione e rifunzionalizzazione del complesso ma senza avere risposte dal mercato. I lavori si concretizzeranno in alcune annualità e saranno ‘chiavi in mano’. Quando avremo il progetto definito faremo una presentazione per verificare le prospettive di tutta la zona che gravita intorno all’area del Duomo”.

Il consigliere Olimpieri si è detto: “soddisfatto, anche per l’excursus storico. Il lato sulla piazza del Duomo avrà servizi turistici e questo è molto positivo. Il dato vero è che da piazza Cahen la maggior parte di edifici pubblici sono vuoti e che la struttura dell’ex ospedale avrà invece un futuro. Sulle conseguenze per la viabilità vedremo cosa accadrà per studiare soluzioni adeguate”.