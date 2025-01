Ex direttore Apt e manager della cultura, Spoleto piange Nando Tomassoni

E’ stato per decenni protagonista della vita politica spoletina, pur non essendone impegnato direttamente. Spoleto piange Nando Pietro Tomassoni, che si è spento a causa di un malore.

Ha lavorato al Comune di Spoleto, per un breve periodo, e alla Provincia di Terni. E’ stato revisore dei conti in varie aziende ed enti pubblici e privati e istituzioni. La sua principale attività è legata all’Apt, l’Azienda di promozione turistica, di cui è stato prima direttore e poi amministratore straordinario e quindi liquidatore, quando si è arrivati alla centralizzazione della gestione delle politiche per il turismo. Un incarico che lo ha portato anche a sedere nei tavoli della Fondazione Festival dei Due Mondi e del Teatro Lirico Sperimentale.

Alla famiglie giungano le condoglianze della redazione di Tuttoggi.info.