Ex dem e CiviciX si ritrovano nel Terzo Polo dietro il vessillo Draghi VIDEO

Liste, Leonelli: presenti tutti i territori, niente paracadutati | Patto federativo, Fora e Mori: riformista, non cartello elettorale

Alza il vessillo di Mario Draghi il cosiddetto Terzo Polo, nato dall’unione tra Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi, che in Umbria è federata con i CiviciX di Fora. Un’esperienza di governo sulla quale in Umbria si ritrovano l’ex renziano segretario dem Giacomo Leonelli, ora numero uno di Azione, e chi come Emanuela Mori Renzi lo ha seguito in Italia Viva. Il senatore Leonardo Grimani, anche lui passato ad Azione e candidato capolista per il Senato, insieme a Vittoria Garibaldi.

Ma l’esempio di Mario Draghi – unito alla delusione verso quel Pd nel quale c’è sempre meno spazio – ha portato ad avere nelle liste, insieme a Giacomo Leonelli, un tempo bollato come l’accoltellatore di Catiuscia Marini per il voto che di fatto pose fine anticipatamente alla legislatura regionale, anche due donne rimaste fino all’ultimo vicine, politicamente e umanamente, alla ex governatrice umbra: Carla Casciari, che dal mare ha risposto presente alla candidatura all’uninominale Umbria 1 per la Camera dopo l’accordo con i CiviciX; Donatella Porzi, la consigliera regionale che, una volta trovata sbarrata la porta in quel Pd che aveva contribuito a fondare, ha trovato nel Terzo Polo un’accoglienza importante, concretizzata con la candidatura all’uninominale per il Senato.