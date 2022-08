Elezioni politiche, la Corte d'Appello esclude 9 liste - Tuttoggi

Riscontrate irregolarità nella documentazione, ora avranno 48 ore di tempo per presentare ricorso in Cassazione

La Corte d’Appello ha escluso 9 liste (cinque per il Senato e quattro per la Camera dei deputati) tra quelle presentate in Umbria per le elezioni politiche del 25 settembre.

Ritenute irregolari le documentazioni presentate per il Senato da Destre Unite, Alternativa per l’Italia, Noi di centro – europeisti (che correrà con un lista per la Camera), Gilet arancioni, Partito animalista.