Ex Cementir, Paparelli “Subito la convocazione del tavolo al Mise, Governo sblocchi grandi opere”

Subito la convocazione del tavolo ministeriale sulla situazione della Italcementi e sullo stabilimento ex Cementir di Spoleto in vendita e poi l’appello al Governo a sbloccare le grandi opere. E’ quello che chiede il vicepresidente della Regione Umbria con delega allo sviluppo economico Fabio Paparelli, sabato mattina a Spoleto (accompagnato da alcuni esponenti cittadini del Pd) per incontrare lavoratori e sindacati delle cementerie di Sant’Angelo in Mercole, per le quali è stata annunciata la vendita da parte di Cemitaly (gruppo Italcementi) dopo poco più di un anno dall’acquisizione della Cementir.

Oltre ad una nutrita rappresentanza di dipendenti, a Sant’Angelo in Mercole stamattina erano presenti anche i consiglieri comunali Ilaria Frascarelli (Spoleto Popolare) e Roberto Settimi (Alleanza Civica), mentre fuori dai cancelli era in corso anche un presidio promosso dal Partito comunista.

La solidarietà ai lavoratori, d’altronde, è bipartisan, come stanno dimostrando i numerosi interventi politici in questi giorni da parte di tutti gli schieramenti, mentre gli assessori Francesco Flavoni e Maria Rita Zengoni ed i consiglieri comunali della Lega hanno incontrato i dipendenti del cementificio cittadino nei giorni scorsi.

“Siamo preoccupati – ha spiegato l’assessore regionale Paparelli – per il futuro occupazionale di questo sito, lunedì manderemo la lettera affinché il ministero riconvochi il tavolo che si è interrotto nel novembre scorso, con l’obiettivo da un lato di chiedere il mantenimento degli impegni che furono alla base della cessione ad Italcementi, che prevedevano che nei 3 anni di closing rimanesse invariata la forza lavoro, e poi per chiedere, dall’altro lato, di seguire questa vicenda relativa alla cessione. Ma alla base di tutto questo c’è un tema: c’è una crisi produttiva del settore del cemento, dovuto al fatto che in questo Paese le grandi opere sono bloccate, a partire dalla Tav per finire alle opere relative al terremoto”.

A rischio ci sono oltre 100 posti di lavoro tra diretti ed indiretti: 81 sono i dipendenti di Cemitaly a Sant’Angelo in Mercole, ora dirottati sulla newco Spoleto Cementi realizzata in vista della vendita dello stabilimento; poi ci sono una trentina di lavoratori del consorzio degli autotrasportatori. Ma nel conto vanno aggiunti anche i dipendenti della cava, quelli della mensa e di altre società di servizi che ruotano attorno alle cementerie.

A manifestare la solidarietà ai lavoratori sono stati negli ultimi giorni la maggior parte delle forze politiche locali: il Partito democratico, il Partito comunista, Rifondazione, Spoleto Popolare, Alleanza Civica, la Lega. Perfino il Movimento 5 stelle è intervenuto con una nota solidale, lo stesso schieramento che aveva fatto discutere nelle scorse settimane – e fatto inferocire lavoratori e sindacati – per aver presentato un esposto in Procura gettando pesanti ombre sull’ex Cementir (qui gli articoli).

Nei giorni scorsi, invece, come detto, ad incontrare una rappresentanza di lavoratori erano stati il gruppo consiliare e gli assessori della Lega Spoleto. “Durante la riunione – spiegano i rappresentanti locali del Carroccio – sono state illustrate dalle maestranze le cause che hanno portato l’azienda allo stato attuale e puntualizzati gli avvenimenti degli ultimi giorni, sfociati nello stato di agitazione. Da parte nostra abbiamo espresso la massima solidarietà e disponibilità ad occuparci della vicenda. Abbiamo già contattato i vertici nazionali del partito, i nostri consiglieri in Regione e i parlamentari umbri della Lega, affinché il livello di attenzione su tale vertenza sia massimo. Assicuriamo un forte impegno per fare in modo che vengano battute tutte le strade per la salvaguardia occupazionale e quella della funzionalità dell’impianto che negli anni si è distinto nel panorama nazionale per l’eccellenza del prodotto, affinché venga prospettato anche un futuro rilancio. Faremo la nostra parte – concludono gli esponenti leghisti – fiduciosi del fatto che ci sarà la massima condivisione della problematica in sede di consiglio comunale, da parte di tutto il territorio e la cittadinanza’’.

