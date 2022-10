Evade più volte da comunità di recupero a Spello, 44enne torna in carcere

A seguito dell’ennesima violazione accertata, in occasione della quale la donna si era recata in una struttura ospedaliera dove aveva dato in escandescenza aggredendo verbalmente il personale sanitario, i Carabinieri l’hanno denunciata per l’ipotesi di reato di evasione. Per questo il Magistrato di Sorveglianza di Perugia ha immediatamente revocato alla 44enne il beneficio concesso, ripristinando l’espiazione della pena in carcere, da dove era uscita lo scorso 4 ottobre. Una volta notificato il provvedimento, i militari l’hanno tradotta presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.