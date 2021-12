Nel 2022 l'anteprima a marzo in centro e poi a Umbriafiere dal 14 al 23 ottobre | Guarducci: scelta condivisa con le istituzioni

Eurochocolate “salta”, ma con gusto: doppia edizione. Il patron Eugenio Guarducci lancia il nuovo cioccolatino “Saltimbocca alla perugina” e conferma la location di Umbriafiere per l’edizione dal 14 al 23 ottobre, dopo l’anteprima di marzo (24 – 27) a Perugia.

“La decisione – ha spiegato Eugenio Guarducci, presidente di Eurochocolate – è stata opportunamente condivisa in queste settimane con le istituzioni locali: Regione Umbria, i Comuni di Perugia e Bastia Umbra e Sviluppumbria, ovvero tutti quei soggetti che hanno contribuito con coraggio a realizzare assieme a noi, lo scorso Ottobre, il nuovo e sorprendente format indoor. Un format che è stato capace non solo di riaffermare la grande e diffusa ricaduta in termini turistici e promozionali sul territorio, ma anche di saper rinnovare un’offerta già molto apprezzata dal pubblico, dagli espositori, dagli sponsor e dai media“.

“Felici in un Secondo” è il claim di quest’anno. Che avrà come protagonista appunto il cioccolatino “Saltimbocca alla perugina”. E una iniziativa: ingresso gratis a Umbriafiere a chi riuscirà all’ingresso a far “saltare” un cioccolatino.

(foto Tommaso Benedetti)