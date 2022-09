L'eugubina Jessie Grace Smith vince 1^ edizione di "Cantacielo" | Il trionfo andrà in onda su Rai 2 - Tuttoggi

Jessie Grace Smith frequenta il secondo anno di liceo indirizzo scienze umane a Gubbio. Ama lo sport, gioca a Basket da quando aveva 7 anni, inizialmente nel mini-basket con la società del basket Gubbio, poi nelle giovanili femminili della società di pallacanestro Umbertide PFU. Ama gli animali, sensibile e molto gentile, sa farsi volere bene da tutti.

Nella serata conclusiva della manifestazione, la cui messa in onda è programmata su Rai 2 martedì 6 settembre a mezzanotte circa, si sono esibiti, accompagnati dai 22 elementi della Lavorè Orchestra, anche gli altri finalisti: i Babols, Angelo Antonio Ferrara, Emilio Corbo e Patrizio De Simio, Mirael, Fabio Piacentini e Ilaria Cristofari, Etimo e Fabio Fois. Dai brani in finale verrà realizzato un album discografico, in uscita nelle settimane successive al festival.

A condurre la serata Enrica Guidi, nota interprete de “I delitti del Barlume” e il giornalista Rai Leonardo Metalli. La giuria era presieduta da Dario Salvatori e composta da Eugenio Arcidiacono, Donatella Pandimiglio, Francesca Chialà, Frate Alessandro Brustenghi, Gianfranco Sciscione, Giorgio Flavio Pintus e Romano Musumarra. I Jalisse, hanno aperto la serata con la sigla del festival “Canta al cielo”.