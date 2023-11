ETAB: opportunità lavorative per giovani studenti al tempio della Consolazione - Tuttoggi.info

ETAB, l’Ente benefico di Todi prosegue nell’impegno per ampliare le opportunità lavorative per i giovani e nel fornire un servizio di qualità ai turisti durante l’alta stagione.

Questo approccio mira a soddisfare sia le esigenze dei giovani in cerca di esperienze professionali che quelle dei turisti desiderosi di poter fruire del magnifico Tempio tuderte senza dover attendere gli orari delle riaperture pomeridiane.

Il programma di borse lavoro di ETAB ha subito un’importante trasformazione, integrando una componente di servizio turistico.

Quest’iniziativa non solo crea opportunità di lavoro retribuito per giovani talenti, ma contribuisce anche a migliorare l’esperienza dei visitatori in alta stagione.

I ragazzi saranno coinvolti in attività legate all’accoglienza, all’organizzazione di eventi culturali e turistici e alla promozione di attrazioni locali.

Riteniamo che la formazione pratica e l’opportunità di lavoro vadano di pari passo con la valorizzazione del turismo locale. Il nostro obiettivo è offrire ai giovani strumenti per sviluppare competenze professionali mentre contribuiscono a rendere l’esperienza dei turisti più apprezzata e confortevole nella direzione di quello che desidera che viaggia.

L’Amministrazione di ETAB ha approvato i criteri di selezione dopo aver avviato una fase partecipativa. Saranno, quindi, considerate le conoscenze di lingue straniere, ma anche dell’Italiano e sarà presa in esame la condotta dei ragazzi nonché il profitto scolastico sintetizzato nel giudizio medio.

Il riferimento è alle medie degli anni precedenti la classe quarta.

Per partecipare c’è tempo fino al 29 febbraio 2023 e non è richiesto il possesso dell’attestato ISEE.

Le borse lavoro ETAB includono la possibilità di interagire con esperti del settore e di partecipare a progetti che promuovono la cultura locale e l’attrattiva turistica della regione.