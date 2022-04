Prima esulti poi...prenoti, un Qr Code in tutti gli impianti sportivi per scoprire la città - Tuttoggi

A Città di Castello – definita numeri alla mano “città dello sport” con oltre 14 mila praticanti impegnati a livello agonistico o amatoriale in una delle oltre 40 discipline fruibili nel territorio con circa 120 società – hanno sempre creduto nel binomio fra sport e turismo, tanto da investire ora su questo progetto destinato a cambiare in meglio le abitudini quotidiane.

L’idea del QR Code “Visita Città di Castello” è dedicata al turismo sportivo all’interno degli impianti di gestione comunale e prenderà il via, oltre che in palazzetti e stadi, a partire proprio dai campionati nazionali di ginnastica UISP, in programma dal 26 maggio al 5 giugno e subito dopo dall’11 al 12 giugno con il 35° meeting di nuoto ”Trofeo Galluzzi” e il 25° “Tifernum Tiberinum”, riservato ai ragazzi, dal 16 al 19 giugno presso le piscine comunali.

Nelle postazioni dedicate agli spettatori sarà applicato un adesivo contenente un QR Code che, come detto, inquadrato con il proprio smartphone darà la possibilità di accedere al sito turistico del Comune e conoscere così gli eventi in programma in città, visionare le strutture ricettive e accedere mediante link, alla piattaforma ‘Rim Shop”, da cui si potrà, in un click, prenotare i biglietti museali.

“Il QR code è uno strumento facile e immediato da utilizzare – hanno precisato stamattina (27 aprile) gli assessori al Turismo e Commercio Letizia Guerri e Riccardo Carletti insieme al presidente di Polisport Stefano Nardoni, presentando il progetto direttamente dalla tribuna dello stadio “Corrado Bernicchi” – e che darà la possibilità, a tutti coloro che arriveranno in città per seguire una competizione sportiva, di scoprire il territorio in un solo click”