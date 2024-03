Estorsione, arrestato un poliziotto a Terni - Tuttoggi.info

Poliziotto della Questura di Terni ai domiciliari dopo la denuncia di una persona a cui ha estorto denaro per dei favori

E’ accusato di estorsione un poliziotto in servizio alla Questura di Terni che è stato arrestato nei giorni scorsi su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’interrogatorio di garanzia, con la misura che è stata eseguita dai suoi colleghi.

Secondo quanto trapela, il poliziotto avrebbe estorto del denaro ad almeno una persona, in cambio di favori in realtà mai fatti. E’ stata proprio la denuncia di una vittima dell’attività estorsiva dell’agente a far scattare la denuncia, andata avanti per diverse settimane con l’ausilio anche di intercettazioni, fino alla richiesta da parte della Procura della Repubblica di Terni dell’emissione della misura della custodia cautelare, avallata dal gip ed eseguita dalle forze dell’ordine.

