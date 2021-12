Si estende la rete di distribuzione gas metano a Montecchio - Tuttoggi

Progetto successivo a quello attualmente in fase di realizzazione, del tratto che unisce Casa Naticchia, Bivio Moscatini, Casa Maggi e Morcicchia

La giunta comunale di Giano dell’Umbria ha approvato il progetto di estensione della rete di distribuzione di gas metano richiesto ed accolto da parte di 2i Rete Gas Spa, che porterà alla realizzazione di altri 870 metri di impianto a beneficio di 17 famiglie del territorio nella frazione di Montecchio.

Questo progetto, che fa seguito a quello approvato lo scorso anno, e attualmente in fase di realizzazione, del tratto che unisce Casa Naticchia, Bivio Moscatini, Casa Maggi e Morcicchia, era stato richiesto dall’amministrazione comunale alla società concessionaria del servizio e ora ha trovato concreta attuazione.

“In questo modo proseguono gli investimenti nelle infrastrutture essenziali per la popolazione – spiega il sindaco – per servire zone ancora sprovviste del territorio comunale. Ringraziamo 2i Rete Gas per aver accolto la nostra richiesta e per la celerità con cui sta eseguendo i lavori. Nei prossimi mesi continueremo il proficuo confronto con la società con l’obiettivo di ottenere le copertura integrale del servizio per tutte le zone ancora sprovviste”.